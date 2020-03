Bolsonaro sinaliza entendimento com Maia sobre reformas Presidente afirmou em evento empresarial nos EUA que parlamentar disse estar comprometido com as reformas administrativa e tributária Bolsonaro sinaliza entendimento com Maia para aprovação de reformas

Bolsonaro em encontro com o senador americano Marco Rubio Thiago Nolasco/Record TV

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira (9) que conversou no domingo (8) com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e que o parlamentar teria dito estar comprometido com as reformas administrativa e tributária e que são normais alguns atritos políticos. A intenção do governo é aprovar as duas reformas no Congresso neste ano.

Os atritos seriam referente a tensão das últimas semanas entre o Executivo e o Legislativo envolvendo questões como os vetos do presidente ao Orçamento impositivo e os protestos do dia 15 de março.

As afirmações de Bolsonaro foram feitas na abertura de um seminário empresarial promovido pela Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), do qual participam cerca de 350 convidados, a maioria empresários. O evento acontece em Miami, dentro da viagem realizada por Bolsonaro ao país norte-americano desde sábado (7).

No seminário empresarial estão sendo apresentadas oportunidades de negócios no Brasil nas aéreas de alimentos, construção, defesa e energia. O objetivo é atrair investimentos e estimular as exportações. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil recebendo 13% das exportações, ficando só atrás da China.

Agenda

No início do dia, o presidente se reuniu com o senador americano Marco Rubio, no hotel onde está hospedado. O republicano afirmou que entre as prioridades na relação entre os dois países está a criação de um acordo de livre comércio e a inserção do Brasil na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), um clube dos países mais desenvolvidos do mundo.

A agenda de Bolsonaro inclui também encontros com o senador Rick Scott e o prefeito de Miami, Francis Suarez.

No sábado (7), Bolsonaro jantou com o presidente dos EUA, Donald Trump.