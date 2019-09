Bolsonaro sobre boicote a produtos do Brasil: 'é pressão, é normal' Empresa do setor de couro e banco estrangeiros já anunciaram suspensão de negociações por conta das queimadas na Amazônia Bolsonaro sobre boicote a produtos do Brasil: 'é pressão, é normal'

O presidente Jair Bolsonaro Isac Nóbrega/PR - 29.8.2019

O presidente Jair Bolsonaro disse que o boicote a produtos brasileiros por conta das queimadas na Amazônia é "pressão" e "faz parte do jogo". "Isso é normal no mundo todo", afirmou.

A VF Corporation, holding dona de 18 marcas de calçados e acessórios, incluindo Vans, The North Face, Timberland, Kipling e Dickies, suspendeu temporariamente a aquisição de couro brasileiro. Empresas de outros setores também adotaram medidas, como o Nordea, maior banco dos países nórdicos, que anunciou a suspensão da compra de títulos do governo brasileiro.

Bolsonaro disse que "está na cara" que outros países querem afetar "a soberania" brasileira. "Daqui a pouco vão fazer uma maldade com os índios e botar na minha conta, dizer que não temos como tomar conta da Amazônia e dos índios", afirmou.

Ele voltou a dizer que o presidente da França, Emmanuel Macron, tem um "lado pessoal" em suas declarações em relação ao Brasil e que está com problemas para administrar seu próprio país. "Só falo com ele (Macron) se se desculpar, me chamou de mentiroso. Tem que se retratar no tocante a que a soberania da Amazônia está aberta. Não posso admitir", afirmou. "Não aceitamos esmolas", continuou.

