Bolsonaro sobre Macron: 'O que ele está de olho na Amazônia?'

O presidente Jair Bolsonaro voltou a questionar o interesse de alguns países por trás do apoio ao Brasil para combater incêndios na região amazônica.

Com um exemplar do jornal O Globo em mãos, Bolsonaro citou a manchete da edição desta segunda-feira (26), do veículo que cita o presidente francês, Emmanuel Macron, e diz: "Macron promete ajuda de países ricos à Amazônia". "Será que alguém ajuda alguém a não ser uma pessoa pobre, sem retorno? O que ele está de olho na Amazônia?", indagou Bolsonaro sobre a frase.

Ele também criticou a imprensa. Disse que não iria responder perguntas de jornalistas nesta segunda-feira (26) porque conteúdos que considera relevantes não foram publicados como ele esperava.

Bolsonaro disse, ainda, que ao longo do último fim de semana conversou com vários líderes de outros países. "Mas não com aqueles outros que querem continuar nos tutelando". Ele não deixou claro a quem se referia.

Após o segundo dia de debates no encontro entre os líderes dos países do G7 (Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha, Japão, Itália e Canadá), o presidente da França afirmou no domingo (25), que o grupo concordou em ajudar os países atingidos pelas queimadas na Amazônia "o mais rapidamente possível".

