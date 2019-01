Bolsonaro sobrevoa área onde barragem rompeu em Brumadinho

Governador de MG voou junto com Bolsonaro Reprodução/Twitter

O presidente Jair Bolsonaro e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sobrevoaram na manhã deste sábado (26) áreas atingidas pelo rompimento de uma barragem de mineradora Vale, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Mais cedo, Bolsonaro anunciou no Twitter a assinatura do decreto que cria o "Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastre e o Comitê de Gestão e Avaliação de Respostas a Desastre, em decorrência da ruptura da barragem do Córrego Feijão, no município de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, e de suas repercussões na Bacia do Rio Paraopeba".

O comitê será integrado por representantes da Prefeitura de Brumadinho, do governo de Minas, Ministério Público e Defensoria Pública.