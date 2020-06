Bolsonaro sobrevoa Brasília e cumprimenta manifestantes

Do R7, com Estadão Conteúdo

Jair Bolsonaro acena para apoiadores durante sobrevoo de helicóptero EDU ANDRADE/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 31.5.2020

O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, de helicóptero na manhã deste domingo (31) e acenou para manifestantes.

Apoiadores do presidente protestam neste domingo contra o STF (Supremo Tribunal Federal), carregando faixas com os dizeres "abaixo à ditadura do STF" e "intervenção militar". Há ainda uma bandeira que pede "intervenção no STF".

O STF tem sido alvo de novos ataques por parte de Bolsonaro e seus apoiadores. Na última quarta-feira (27) a Polícia Federal cumpriu uma série de mandados de busca e apreensão contra bolsonaristas por divulgação de "fake news". A ordem foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, no âmbito do inquérito que investiga ameaças, ofensas e notícias falsas disparadas contra integrantes da Corte e seus familiares.

Depois do voo, Bolsonaro caminhou próximo aos manifestantes sem máscara, acompanhado da sua equipe.

As pessoas estão sendo revistadas por seguranças, munidos com detectores de metal.

Parte dos manifestantes usa máscara no rosto, como orientado por autoridades sanitárias, mas há também pessoas sem a proteção. O uso da máscara é obrigatório em espaços públicos no Distrito Federal desde 30 de abril.