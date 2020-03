Bolsonaro sugere exigir exame de quem vem da Venezuela

O presidente Jair Bolsonaro Marco Bello/Reuters - 9.3.2020

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (16) que o Brasil pode adotar um controle maior e exigir exames para quem quiser entrar no País a partir da Venezuela. Questionado se há a possibilidade de fechar a fronteira, Bolsonaro disse considerar a medida pouco efetiva.

"Pode até fechar a fronteira com a Venezuela, mas (entrada) vazaria por outro lugar", afirmou o presidente em entrevista à Rádio Bandeirantes na manhã desta segunda-feira. Bolsonaro não detalhou quais exames seriam exigidos de quem pretende entrar no país a partir do país vizinho.

O governo federal discute nesta segunda-feira reunião para discutir o pedido apresentado pelo governador de Roraima, Antonio Denarium (sem partido), na semana passada, para que a fronteira da Venezuela seja fechada no seu Estado, como antecipou o Estadão/Broadcast. O assunto é considerado delicado e divide opiniões.

Conforme apurou o Estado, os ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública estariam a favor do fechamento, para evitar a ampliação dos problemas no Estado, que sofre com a superlotação de seus hospitais, e chegada constante de imigrantes, por causa da falta de recursos do país vizinho. Os militares, por sua vez, embora reconheçam as dificuldades e preocupações do governador, advertem sobre a complexidade da medida, que poderia acabar se mostrando inócua, dado o tamanho da fronteira e a sua porosidade.

Enquanto o Brasil ainda discute se fecha suas fronteiras para evitar a ampliação do contágio por coronavírus, outros países da América Latina já adotaram medidas restritivas.

A Argentina anunciou no domingo o fechamento das fronteiras por um prazo de 15 dias. Apenas argentinos ou estrangeiros residentes podem entrar no país. A proibição não se aplica a quem deseja sair.

A Colômbia, outro país vizinho da Venezuela, também adotou medidas restritivas a entradas de estrangeiros. O presidente colombiano, Iván Duque, decretou o fechamento das sete passagens de fronteira terrestres ao longo da fronteira de 2.200 km com a Venezuela a partir de sábado, dia 14 de março.

Além de anunciar o fechamento da fronteira com a Venezuela, a Colômbia restringiu a entrada de estrangeiros que estiveram na Europa e na Ásia nos últimos 14 dias, como medidas para deter a epidemia do novo coronavírus.

