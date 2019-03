Do R7

Bolsonaro suspende instalação de 8.000 radares em rodovias federais Presidente anunciou no Twitter que Ministério da Infraestrutura revisará necessidade de instalação dos equipamentos de fiscalização Bolsonaro

Bolsonaro diz que radares tiram "paz do motorista" Lucas Lacaz Ruiz /Estadão Conteúdo / 10.12.2018

O presidente Jair Bolsonaro anunciou no Twitter, neste domingo (31), que o Ministério da Infraestrutura suspendeu pedidos de instalação de mais de 8.000 radares em rodovias federais de todo o país.

Na avaliação do presidente, muitos desses equipamentos são feitos para gerar retorno financeiro ao Estado.

"Ao renovar as concessões de trechos rodoviários, revisaremos todos os contratos de radares verificando a real necessidade de sua existência para que não sobrem dúvidas do enriquecimento de poucos em detrimento da paz do motorista", escreveu o presidente, que está em viagem oficial de quatro dias a Israel.