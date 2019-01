Bolsonaro tem 40% de avaliação positiva no início do mandato Pesquisa XP Ipespe, divulgada nesta quinta-feira (17), mostra que outros 29% ainda avaliaram os primeiros dias como regulares Bolsonaro tem 40% de avaliação positiva no início do mandato

Bolsonaro é aprovado por 40% da população Valter Campanato/Agência Brasil - 01.01.2019

O governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) conta com 40% de avaliação ótima ou boa e 20% de ruim ou péssima no início do mandato. De acordo com a pesquisa XP Ipespe, divulgada nesta quinta-feira (17), outros 29% ainda avaliaram os primeiros dias como regulares, enquanto 11% não souberam opinar ou não responderam.

O levantamento foi realizado por telefone com 1.000 pessoas entre os dias 9 e 11 de janeiro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Ainda de acordo com a pesquisa, a expectativa para o restante do governo é positiva. Para 63% das pessoas entrevistadas, Bolsonaro vai fazer um mandato ótimo ou bom, contra 59% em dezembro e 57% em novembro. Já para a expectativa negativa, os dados são opostos: 15% agora ante 20% em novembro.

Primeiras medidas

A pesquisa mostrou ainda que 62% aprovam a equipe do governo e as primeiras medidas anunciadas por Bolsonaro, enquanto 29% desaprovam.

Para 58% dos entrevistados, Bolsonaro deveria eleger como primeiras medidas de governo as da área de segurança pública. Na sequência, 33% priorizam as reformas econômicas. Por último, 5% citaram as questões relativas a valores e costumes.

Ainda de acordo com o levantamento, 37% dos entrevistados têm avaliação negativa do novo Congresso Nacional, que toma posse em 1º de fevereiro, enquanto 34% acham regular e 17% avaliaram como ótimo ou bom.