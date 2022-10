Bolsonaro tem 53,3%, e Lula, 46,7% dos votos válidos, aponta Brasmarket

Brasil | Do R7, em Brasília

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro em debate na televisão

O presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), está 6,6 pontos percentuais à frente de seu adversário no segundo turno das eleições presidenciais, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com a pesquisa Brasmarket divulgada nesta segunda-feira (24). Enquanto Bolsonaro tem 53,3% dos votos válidos, Lula aparece com 46,7%.

A pesquisa, feita por iniciativa da própria empresa, ouviu 2.400 pessoas de 529 municípios, entre 19 e 23 de outubro. As entrevistas foram feitas por telefone. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-08487/2022.

Se considerados também os votos não válidos, Bolsonaro tem 47,7%, enquanto Lula tem 41,8%. Vão votar nulo ou em branco 5,2% dos eleitores; 2,9% não sabem ou não responderam; e 2,5% disseram que não vão votar.