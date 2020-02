Bolsonaro tem ampla vantagem sobre adversários, diz pesquisa No cenário em que envolve Lula como possível candidato, atual mandatário do país ficaria com 31% das intenções de voto contra 28% do petista Bolsonaro pesquisa

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) possui ampla vantagem sobre adversários na eleição de 2022, de acordo com a pesquisa VEJA/FSB divulgada nesta quinta-feira (13).

A pesquisa aponta que Bolsonaro oscilou de 33% para 37% das intenções de voto, no limite da margem de erro de dois pontos porcentuais. Fernando Haddad (PT), seu principal rival, de 15% para 13%.

O petista, segundo a pesquisa, está empatado com o apresentador Luciano Huck (sem partido), com 12%, e o ex-governador Ciro Gomes (PDT), com 11%. A reportagem mostra, também, que João Amoêdo (Novo), possui 4%, e o governador João Doria (PSDB), 3%.

No cenário em que envolve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como possível candidato, Bolsonaro ficaria com 31% das intenções de voto contra 28%, o que configura empate técnico, segundo a pesquisa. No segundo turno, por sua vez, o atual mandatário do Brasil ganharia do petista, de 45% das preferências contra 40%.