Bolsonaro tem entre 31% e 37% de intenções de voto para 2022

O presidente Jair Bolsonaro é fotografado em evento com ministros José Dias/PR - 26.02.2021

O presidente Jair Bolsonaro tem entre 31% e 37% das intenções de voto dos brasileiros no primeiro turno para as eleições presidenciais. É o que mostra levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas entre os dias 25 de fevereiro a 01 de março de 2021.

Cenário 1 Reprodução

As pesquisas são estimuladas, ou seja, os candidatos são apresentados, e o Paraná Pesquisas simulou cinco cenários, alterando os candidatos.

No primeiro cenário, Bolsonaro tem 31,9% das intenções de voto na disputa com o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro (11,5%), Fernando Haddad (10,5%), Ciro Gomes (10%), Luciano Huck (8%), João Doria (5,3%), Guilherme Boulos (3,2%) e João Amôedo (2,8%). Nesse cenário brancos e nulos somam 12,5% e 4,3% não sabem ou não responderam.

No segundo cenário, sem Luciano Huck na disputa, Bolsonaro tem 33,9% das intenções de voto na disputa com o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro (12,3%), Fernando Haddad (11,8%), Ciro Gomes (10,7%), João Doria (6,3%), Guilherme Boulos (3,2%) e João Amôedo (3,2%). Nesse cenário brancos e nulos somam 13,7% e 4,9% não sabem ou não responderam.

Cenário 3 Reprodução

Já no terceiro cenário, com Huck e o tucano Eduardo Leite no lugar de Doria, Bolsonaro tem 32,4% das intenções de voto na disputa com o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro (12%), Fernando Haddad (10,8%), Ciro Gomes (10,3%), Luciano Huck (8,7%), Guilherme Boulos (3,2%) e João Amôedo (3%) e Eduardo Leite (2,3%). Nesse cenário brancos e nulos somam 12,7% e 4,5% não sabem ou não responderam.

No quarto cenário, na disputa com Lula pelo PT, sem Huck e com Doria e Mandetta, Bolsonaro tem 32,2% das intenções de voto na disputa com o ex-presidente Lula (18%), Sérgio Moro (11,6%), Ciro Gomes (8,7%), João Doria (5,3%), Guilherme Boulos (3,5%) e João Amôedo (3%) e Luiz Henrique Mandetta (1,4%). Nesse cenário brancos e nulos somam 12% e 4,3% não sabem ou não responderam.

Cenário 5 Reprodução

No último cenário, sem Moro, Lula ou Boulos, Bolsonaro tem 37,6% das intenções de voto na disputa com o petista Fernando Haddad (14,3%), Ciro Gomes (13%), João Doria (6,9%), João Amôedo (3,9%) e Luiz Henrique Mandetta (2,7%). Nesse cenário brancos e nulos somam 15,5% e 6% não sabem ou não responderam.

O Paraná Pesquisas ouviu 2.080 eleitores, de 196 municípios brasileiros das 27 unidades da federação. A amostra representativa da população brasileira tem grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de dois pontos percentuais.