Bolsonaro tem evolução clínica, mas não há previsão de alta

Bolsonaro durante caminhada em corredor do hospital na tarde desta sexta-feira (16) Reprodução/Facebook

O presidente Jair Bolsonaro, internado desde quarta-feira (14) no Hospital Vila Nova Star , em São Paulo, continua "evoluindo satisfatoriamente" e apresentou melhora em seu quadro de obstrução instestinal , informa boletim médico divulgado na noite desta sexta-feira (16). Apesar da melhora, ainda não há previsão de alta, segundo o hospital.

O boletim informa que, na tarde desta quarta-feira (14), Bolsonaro passou por exame de tomografia computadorizada no abdômen. O resultado confirmou a melhora de seu quadro clínico.

Com a retirada da sonda na quinta-feira (15), o presidente "aceitou bem o início da alimentação" nesta sexta-feira (16), diz o boletim. "Segue em cuidados clínicos, sem previsão de alta hospitalar", completa o comunicado.

Despacho e caminhada

Bolsonaro despachou do hospital na tarde desta sexta-feira (16) , participando de reunião por videoconferência com o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. O ministro publicou uma foto em seu Twitter em que aparece trabalhando em frente ao telefone celular, no momento em que fazia a videochamada com o presidente. Bolsonaro também postou uma foto e comentou: "Via internet, seguimos fazendo o possível para manter os compromissos".

Pela manhã, em outra postagem, o presidente divulgou uma foto em que aparece caminhando no corredor do hospital, segurando o suporte para soro. “Em breve de volta a campo, se Deus quiser!”, escreveu.