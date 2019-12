Bolsonaro testa a sorte e faz aposta na Mega da Virada em lotérica Ele disse que fez "dois joguinhos só", mas não quis revelar o valor das apostas. Em seguida, tirou fotos com admiradores

Presidente fez dois jogos da Mega da Virada Alan Santos/PR

Após passar cerca de uma hora no Palácio do Planalto, o presidente da República, Jair Bolsonaro, resolveu testar a sorte e apostar na Mega da Virada na manhã desta quinta-feira, 26. Ele disse que fez "dois joguinhos só", mas não quis revelar o valor das apostas.

Também tirou fotos com admiradores e disse que o vencedor do jogo sairá da lotérica na qual apostou, localizado no bairro Cruzeiro, em Brasília.

A Mega da Virada foi criada em 2008 com o nome de Mega-Sena Especial de final de ano e ganhou a atual denominação.

Segundo a Caixa Econômica Federal, banco estatal que administra o jogo, a dezena mais sorteada na história é o 10, que já saiu quatro vezes no sorteio.

Em setembro, o "bolão" da liderança do PT na Câmara dos Deputados acertou sozinho o prêmio de R$ 120 milhões. Os números sorteados foram 04 - 11 - 16 - 22 - 29 - 33.

O grupo vencedor era formado por assessores e funcionários da Câmara. De acordo com dois vencedores, que pediram anonimato, cada cota tinha valor de R$ 10. Pelo rateio, cada um dos cotistas receberá R$ 2,5 milhões.

