Bolsonaro toma café da manhã com empresários israelenses

Encontro aconteceu na manhã desta terça-feira (02) em Israel Reprodução/ Twitter - 02.04.2019

O presidente Jair Bolsonaro participou de um café da manhã com CEOs de empresas israelenses e israelo-brasileiras na manhã desta terça-feira (02).

Bolsonaro afirmou que conversaram sobre investimentos "em um país que tem muito a oferecer em negócios".

Depois do café da manhã, o presidente participa da cerimônia de abertura do encontro empresarial. Lá, Bolsonaro afirmou que "é com essas parcerias, com esse casamento, com essa confiança é que nós podemos fazer muita coisa para Brasil, Israel e para o mundo também."

O presidente ainda vai visitar a exposição de produtos de empresas de inovação, almoçar com empresários, visitar a exposição "Flashes of Memory - Fotografia durante o Holocausto" e participar de duas cerimônias, uma de oferenda floral e outra alusiva ao plantio de muda de oliveira no Bosque das Nações