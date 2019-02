Fernando Mellis, do R7

Bolsonaro toma hoje última dose de antibiótico e médicos avaliam alta Presidente se recupera de pneumonia que contraiu após passar por uma cirurgia que retirou a bolsa de colostomia, no dia 28 de janeiro Bolsonaro

Presidente passa por fisioterapia e exercícios para respiração Divulgação/Presidência da República

O presidente Jair Bolsonaro toma ao meio dia desta quarta-feira (13) a última dose de antibiótico de um tratamento contra uma pneumonia, que estendeu a internação dele no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Após isso, os médicos devem avaliar o estado clínico do político e decidir se ele pode ter alta ainda hoje.

Bolsonaro está internado desde o dia 27 de janeiro e foi submetido a uma cirurgia no intestino no dia seguinte.

Ele passou alguns dias sem poder se alimentar, mas, segundo o último boletim médico, agora já tem uma dieta leve, mas continua com suplemento nutricional.

No almoço de ontem, o presidente comeu sopa, macarrão leve à bolonhesa e uma fruta cozida. Ele tem feito fisioterapia e exercícios respiratórios.

Mesmo internado, Bolsonaro tem se reunido com auxiliares próximos para despachar, em uma sala montada especialmente para isso no hospital. Na volta a Brasília, a reforma da Previdência estará na lista de prioridades do presidente.