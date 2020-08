Bolsonaro troca líder do governo na Câmara. Ricardo Barros assume Presidente tirou Major Vitor Hugo (PSL-GO) da liderança do governo na Casa. Barros é do PP, partido do Centrão e foi ministro de Temer

O presidente Jair Bolsonaro decidiu trocar o líder do governo na Câmara dos Deputados. O deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO) será substituído pelo deputado Ricardo Barros (PP-PR), que já exercia a função de vice-líder do governo no Congresso e foi ministro da Saúde do governo Temer.

A indicação de Ricardo Barros é estudada há quase dois meses pelo presidente, como parte da formação de uma base de apoio na Câmara e aproximação de partidos do Centrão. Barros é deputado do partido do também líder informal do bloco, deputado Arthur Lira. Apesar disso, Barros e Lira são de grupos diferentes na sigla.

O deputado Major Vitor Hugo sofria resistência desses partidos, grupo informal majoritário na Câmara, e era considerado um articulador fraco, apesar de ser sido sempre muito bem avaliado pelo presidente Bolsonaro.

O deputado falou do convite em suas redes sociais: