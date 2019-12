Bolsonaro vai à praia em base naval ao lado da filha Laura Presidente passará o réveillon no local, que fica cerca de 40 quilômetros de Salvador, e retornará a Brasília no dia 5 de janeiro

Bolsonaro retornará a Brasília dia 5 de janeiro Alan Santos/PR - 24.12.2019

O presidente Jair Bolsonaro foi à praia de Inema, na Base Naval de Aratu, na Bahia, na manhã deste sábado (28).

Ele chegou por volta das 11h30 e estava acompanhado da filha Laura, 9 anos, além de grupo de cerca de 30 pessoas.

Bolsonaro passará o réveillon na base naval, que fica cerca de 40 quilômetros de Salvador - ele embarcou na sexta-feira, 27, e a expectativa é que só retorne a Brasília no dia 5 de janeiro.

O dia nublado atraiu poucos banhistas à praia, que fica numa área fechada da Marinha, e o presidente pôde aproveitar a tranquilidade do lugar sob dois toldos montados no fim da praia, onde costumam ficar os presidentes que visitam Inema.

Em determinado momento foi possível observar Laura passando protetor solar no pai, que se mostrava descontraído. Depois, Bolsonaro se afastou do grupo e caminhou na direção de algumas pessoas também presentes na praia. Ele as cumprimentou, tirou fotos e conversou com elas por alguns minutos.

De volta ao grupo que o acompanha, Bolsonaro passou longos períodos caminhando de um lado para o outro, falando ao celular.

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, não acompanha o presidente. Bolsonaro afirmou que ela não viajaria porque seria submetida a uma cirurgia, sem detalhar o procedimento.

Na sexta-feira, a própria primeira-dama falou com jornalistas e disse que o procedimento “não é grave”.

