Bolsonaro vai a SP acompanhar partida de missão ao Líbano 

Thiago Nolasco, da Record TV, com Mariana Londres

Bolsonaro convidou o ex-presidente Temer para a missão Renato Costa/Framephoto/Estadão Conteúdo - 7.10.2018

O presidente Jair Bolsonaro irá a São Paulo na quarta-feira (12) para acompanhar, pela manhã, a partida da comitiva brasileira em missão ao Líbano, na Base Aérea da capital paulista.

O ex-presidente Michel Temer, filho de libaneses, foi convidado a chefiar a missão de ajuda humanitária brasileira ao Líbano, atingido por uma explosão em sua capital, Beirute, na semana passada.

A missão foi anunciada no domingo (9) pelo presidente Jair Bolsonaro e levará respiradores mecânicos e máscaras de proteção facial. Os itens de combate à pandemia de covid-19 estão entre as necessidades do país neste momento de crise que se segue à explosão. Estão envolvidos na operação o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Saúde e a Presidência da República. O Ministério da Defesa fará o apoio logístico.