Bolsonaro vai ao Guarujá passar feriado no Forte dos Andradas Após cerimônia no Comando Militar do Sudeste, em São Paulo, presidente seguiu para o litoral paulista, onde deve passar o fim de semana prolongado

Presidente participa de celebração do Exército Marcelo Chello/Cjpress/Estadão Conteúdo

O presidente Jair Bolsonaro, após participar de celebração na sede do Comando Militar do Sudeste, na zona sul de São Paulo, nesta quinta-feira (18), seguiu para o Guarujá, onde deve passar o feriado de Páscoa.

A assessoria de imprensa do Planalto não confirmou a informação da viagem de Bolsonaro ao litoral paulista e disse apenas que ele não terá agenda pública.

A informação de interlocutores, porém, é a de que o presidente vai ficar os próximos dias no Forte dos Andradas, no Guarujá.

"Ele está indo hoje e não sei até quando vai ficar. Pode ficar, pode retornar no sábado. Inclusive ele vai ficar isolado, que é um local agradável, um lugar onde ele pode ser cidadão, não presidente", comentou a jornalistas o comandante Militar do Sudeste, general Luiz Eduardo Ramos.

Forte dos Andradas

O forte está localizado no Morro do Monduba, uma área de preservação permanente de 2,1 milhões de m² de Mata Atlântica, rica em biodiversidade. Faz parte do município de Guarujá, entre os bairros do Tombo e Jardim Guaiuba. Foi a última grande estrutura defensiva fixa erguida no país. Em 2011, Lula e sua família passaram as férias no local.

