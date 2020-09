Bolsonaro vai ao Torto encontrar Guedes e deve ir a casamento Presidente deve ir ao casamento da filha do ministro do STJ, João Otávio de Noronha. Pauta de encontro com Guedes não foi divulgada

Bolsonaro vai ao Torto encontrar Guedes e deve ir a casamento Dida Sampaio/Estadão Conteúdo - 1.5.2020

O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada no início da tarde deste sábado (12) e foi para a Granja do Torto, onde está o ministro da Economia, Paulo Guedes. O motivo do encontro entre os dois não foi divulgado.

Na agenda oficial de Bolsonaro para este sábado não há compromissos oficiais.

No final da tarde, Bolsonaro deve ir ao casamento da filha do ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) João Otávio de Noronha, marcado para as 17h.

Pela manhã, Bolsonaro permaneceu no Alvorada, onde foi visto andando de moto dentro dos limites do palácio. Depois recebeu ministros e deputados para um almoço.

BID

O ministro da Economia, Paulo Guedes, também está em Brasília neste sábado. Ele está instalado na Granja do Torto desde o início da pandemia e de lá participou de reunião virtual e fechada Extraordinária da Assembleia de Governadores do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

Na reunião virtual foi eleito o novo presidente do BID e pela primeira vez em 60 anos o banco será presidido por um norte-americano, e não por um representante da América Latina. Venceu o candidato de Donald Trump, Mauricio J. Claver-Carone.

Ele assumirá em 1º de outubro de 2020, para um mandato de cinco anos. Como Presidente, ele supervisará as operações do Grupo BID, que compreende o BID, BID Invest e BID Lab.

Claver-Carone é assistente adjunto do Presidente dos EUA e diretor para assuntos do Hemisfério Ocidental do Conselho de Segurança Nacional dos EUA.

Para ser eleito Presidente, um candidato deve receber a maioria do poder total de voto dos países-membros do BID, bem como o apoio de ao menos 15 dos 28 países-membros regionais.