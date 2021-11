Bolsonaro vai apoiar desoneração da folha, dizem empresários Grupo de cinco dos setores que mais empregam no país se reuniram com o presidente na manhã desta quinta, no Planalto Bolsonaro vai apoiar desoneração da folha, dizem empresários

A- A+

Presidente Bolsonaro, que deve apoiar desonaneração da folha, segundo empresários Evaristo Sá/AFP - 10.11.2021

O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse a empresários de cinco dos principais setores produtivos da economia no Brasil que vai apoiar o projeto que prevê a prorrogação da desoneração da folha de pagamento, em trâmite na Câmara dos Deputados. O chefe do Executivo se reuniu com o grupo no Palácio do Planalto, em Brasília, na manhã desta quinta-feira (11).

“A reunião foi muito melhor do que se esperava. Ele vai apoiar a desoneração”, disse o presidente da ABT (Associação Brasileira de Teleserviços), John Anthony von Christian.

O Projeto de Emenda à Constituição (PEC) pela prorrogação do benefício, previsto para terminar em dezembro deste ano, está na Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. A proposta garante a desoneração da folha de pagamento nos 17 setores que mais empregam no Brasil até 2026.

Durante a reunião, os empresários tentaram sensibilizar Bolsonaro sobre a importância de manter a desoneração como forma de garantir o emprego dos trabalhadores, bem como a oferta de bens e serviços a um preço mais acessível.

“Da nossa parte, a ABT está em mais ou menos 35 a 40 municípios como maior empregador, primeiro emprego de jovens, 70% mulheres, negros… Se por acaso não passar essa desoneração (…) é um caos, porque nessas não têm outro emprego”, disse von Christian.

Os empresários também disseram que o espaço fiscal para viabilizar a prorrogação da desoneração viria da PEC dos Precatórios. Segundo eles, sem a aprovação da PEC não haverá recursos para manter o benefício.

Por esse motivo, empresários disseram ao presidente da República que vão trabalhar com suas bases políticas (governadores, prefeitos, deputados e senadores) para que a PEC seja aprovada, assim como as reformas estruturantes (administrativa e tributária).

Também participaram da reunião entre os empresários e Bolsonaro os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.