Giuliana Saringer, do R7

Bolsonaro vai receber alta nesta segunda, diz boletim Presidente poderá deixar hospital Vila Nova Star no período da tarde depois da realização de fisioterapia Bolsonaro

Bolsonaro recebeu visita de Moro no domingo Sergio Moro/Twitter

O presidente Jair Bolsonaro vai receber alta na tarde desta segunda-feira (16), segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Nova Star, onde está internado desde o dia 7 de setembro deste ano.

Bolsonaro continuará a recuperação em casa sob supervisão da equipe médica do cirurgião Antônio Luiz Macedo e da equipe da Presidência.

Leia o boletim na íntegra:

"O Hospital Vila Nova Star informa que o Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, internado desde o dia 7 de setembro, receberá alta hoje, no período da tarde, após a realização da fisioterapia. O Presidente continuará sua recuperação em domicílio, devendo seguir as orientações médicas relacionadas a dieta e atividade física, sob supervisão conjunta da equipe médica do Dr. Macedo e da equipe da Presidência da República".

Quarta cirurgia

Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia no domingo (8) para retirada de hérnia incisional em uma das cicatrizes de operação anterior. Esta foi a quarta cirurgia do presidente desde a facada durante campanha em Juiz de Fora (MG).

O médico responsável pelo procedimento, Antônio Macedo, cirurgião geral do Hospital Vila Nova Star, disse, em entrevista coletiva, que a cirurgia foi bem-sucedida, que demorou cerca de cinco horas, mais do que o previsto inicialmente — de duas a três horas — devido a uma aderência do intestino, mas não houve complicações.