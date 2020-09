Bolsonaro vai sancionar projeto que aumenta pena a maus-tratos a cães PL aumenta pena de agressores de gatos e cachorros para até cinco anos de prisão. Sanção terá cerimônia no Palácio do Planalto

Bolsonaro vai sancionar projeto que aumenta pena a maus-tratos a cães e gatos Reprodução/Instagram

O presidente Jair Bolsonaro irá sancionar nesta terça-feira (29), em cerimônia no Palácio do Planalto, o projeto de lei 1095/19 que aumenta o crime para quem maltratar cães e gatos. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, defendeu a sanção do projeto de lei , aprovado no dia 09 de setembro no Senado.

O PL é de autoria do deputado Fred Costa (Patriota-MG).

Atualmente, quem maltrata animal é enquadrado no art. 32 da Lei de Crimes Ambientais (9.605/98), com pena de detenção de três meses a um ano de reclusão e multa. A nova lei modifica a pena e passa para reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição de o agressor ser tutor de animais.