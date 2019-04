Bolsonaro vai se reunir com Alckmin e outros presidentes de partidos Para tratar da aprovação da reforma da Previdência, presidente conversará a partir de quinta-feira com PSDB, MDB, PP, PRB, DEM, PROS e PR

O presidente Jair Bolsonaro vai ouvir os partidos Fátima Meira / FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 28/03/2019

O presidente Jair Bolsonaro deve começar a conversar com os partidos assim que retornar de Israel nesta quarta-feira (6). Ele se reunirá a partir da quinta-feira com presidentes das siglas para tratar da aprovação da reforma da Previdência na Câmara e no Senado. A declaração foi feita em entrevista exclusiva ao Jornal da Record nesta segunda-feira (1).

O presidente do PSDB, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, é um dos que vão participar da reunião com Bolsonaro na quinta-feira. Também estão previstos encontros com Romero Jucá (MDB), Ciro Nogueira (PP), Marcos Pereira (PRB), Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM), Eurípedes de Macedo Júnior (PROS) e Antonio Carlos Rodrigues (PR).