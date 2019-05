Do R7

Bolsonaro vê 'casamento' com Guedes 'mais forte do que nunca' Presidente afirmou que parte da mídia tenta criar "virtual atrito" entre ele e o Ministro da Economia bolsonaro e guedes

Guedes disse que renunciaria com reforma desidratada Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira (24) que seu "casamento" com o ministro da Economia, Paulo Guedes, segue mais forte do que nunca, depois de afirmar que ninguém é obrigado a ser ministro, em reação a entrevista de Guedes, em que aventou renunciar se a reforma da Previdência fosse desidratada.

"Peço desculpas por frustrar a tentativa de parte da mídia de criar um virtual atrito entre mim e Paulo Guedes. Nosso casamento segue mais forte que nunca", escreveu Bolsonaro em sua conta no Twitter.

"No mais, caso não aprovemos a Previdência, creio que deva trocar o ministro da Economia pelo da Alquimia, só assim resolve", ironizou.

Em entrevista à revista Veja, Guedes disse que, caso o Congresso aprove uma "reforminha" da Previdência, ele renunciaria ao cargo e deixaria o país para morar no exterior.

Ninguém é obrigado a ficar no cargo, diz Bolsonaro sobre Guedes

Indagado sobre a declaração do auxiliar no Recife, onde participou mais cedo nesta sexta-feira de reunião da Sudene, Bolsonaro disse que ninguém é obrigado a permanecer ministro, ao mesmo tempo que concordou com Guedes sobre a necessidade da reforma e disse que o Brasil entrará num "caos econômico" caso a medida não seja aprovada pelos parlamentares.

