Bolsonaro veste camisa 10 e faz gol em partida beneficente em Santos

Presidente Bolsonaro aproveitou cruzamento rasteiro e marcou gol de pé esquerdo Fabrício Costa/Estadão Conteúdo - 28/12/2020

Jair Bolsonaro (sem partido) aproveitou sua passagem pela Baixada Santista para participar nesta segunda-feira (28) de um jogo beneficente na Vila Belmiro, em Santos. O presidente vestiu a camisa 10 e ainda marcou um gol na partida organizada pelo ex-jogador Narciso.

O evento já é uma tradição do calendário esportivo da Vila e arrecada donativos para a campanha Natal Sem Fome.

Bolsonaro se reuniu com dirigentes do Santos, ganhou a camisa 10 e ainda marcou um gol de contra-ataque, aproveitando um cruzamento rasteiro. O presidente caiu no chão após empurrar a bola para o gol de perna esquerda e recebeu apoio dos companheiros e de quem estava nas tribunas.

Bolsonaro atuou no time branco, oposto ao azul, capitaneado pelo anfitrião Narciso. Em seu perfil em uma rede social, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente brincou com o gol do pai:

"Se cuida, Felipe Melo", escreveu Eduardo, em referência ao jogador do Palmeiras, que tem boa relação com o presidente.