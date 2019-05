Bolsonaro veta regra de vestimenta para o Planalto

Bolsonaro veta regra de vestimenta para frequentadores do Palácio do Planalto Dida Sampaio/Estadão Conteúdo – 10.5.2019

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) reprovou norma elaborada pela Secretaria de Administração da Presidência da República, comandada pelo general Floriano Peixoto, com regras de vestimenta para frequentadores do Palácio do Planalto.

A informação foi divulgada ontem em nota assinada pela Secretaria Especial de Comunicação Social, Secretaria-Geral da Presidência e Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

A norma proibiria o uso de minissaia, regata, chinelo, barriga de fora, além de recomendar uso de terno a funcionários. O governo não explicou a razão de o presidente ter vetado o texto. O jornal O Estado de S. Paulo pediu acesso ao documento, sem sucesso.

