Bolsonaro viaja a Nova York nesta segunda para discursar na ONU Prevista para terça-feira (24), a declaração, com duração protocolar de 20 minutos, é aguardada com interesse pela comunidade internacional

O presidente discursa nesta terça-feira na ONU DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente Jair Bolsonaro desembarca nesta segunda-feira (23), às 14h45, em Nova York, onde fará o tradicional discurso de abertura reservado ao Brasil na Assembleia-Geral das Nações Unidas.

Prevista para ocorrer na terça-feira (24), a declaração, com duração protocolar de 20 minutos, é aguardada com interesse pela comunidade internacional. A expectativa é que se confirme um tom conciliatório para as questões ambientais envolvendo o Brasil.

Como antecipou o porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros, será um discurso em que o presidente “vai defender as potencialidades do país e vai fazer uma defesa enfática daquilo que estamos realizando no tocante à questão de meio ambiente ligado ao desenvolvimento sustentável".

Bolsonaro pesquisou os discursos dos presidentes brasileiros – que abrem a Assembleia Geral da ONU desde 1947 – e fez ajustes nos termos da fala em reunião com o filho indicado a embaixador Eduardo Bolsonaro e os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e do gabinete de Segurança Institucional, general Heleno.

“Pode ter algum problema lá, mas vocês terão um presidente falando com coração, com patriotismo, defendendo a soberania nacional, que está ameaçada”, disse o presidente, prevendo embates com chefes de Estado dos países europeus sobre a crise ambiental na Amazônia.

Em função de restrições médicas, o presidente terá apenas três compromissos em Nova York. Além do discurso, Bolsonaro terá um encontro bilateral com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e uma conversa com o presidente norte-americano, Donald Trump.

Na viagem, Bolsonaro será acompanhado da mulher, Michelle Bolsonaro, do filho Eduardo e dos ministros do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do chanceler Ernesto Araújo.

Biocombustíveis

O presidente Jair Bolsonaro irá aproveitar a discussão mundial sobre meio ambiente e clima para promover o programa brasileiro de biocombustíveis, cuja defesa ficará concentrada no Ministério das Minas e Energia.

Está prevista uma série de reuniões com empresários e investidores do setor, a cargo do ministro Bento Albuquerque. Outros encontros bilaterais que estavam sendo organizados estão sendo coordenados pelo chanceler Ernesto Araújo.

Veja abaixo a agenda da viagem:

Segunda-feira (23)

7h - Partida de Brasília para Nova York

Local: Base Aérea de Brasília

Duração: 8h45min de voo (-1h de fuso)



14h45 - Chegada a Nova York

Local: Aeroporto Internacional John Fitzgerald Kennedy

Tarde: Reunião de Trabalho da Senhora Michelle Bolsonaro com a Aliança de Cônjuges de Chefes de Estado e Representantes (ALMA)

Local: Missão do Paraguai junto às Nações Unidas



Noite: Reunião bilateral da Senhora Michelle Bolsonaro com a Primeira Dama da República Dominicana, Senhora Candida Montillo de Medina

Local: Missão do Paraguai junto às Nações Unidas

Terça-feira (24)

Manhã: Chegada à sede da ONU

Local: Edifício da Assembleia-Geral

Manhã: Encontro com o Excelentíssimo Senhor António Guterres, Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas

9h: Abertura do Debate Geral da 74ª Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas (AGNU) Local: Sede das Nações Unidas, Salão da Assembleia Geral

Horário a definir: Encontro com o Senhor Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump.



Tarde: Reunião com empresários

Local: Hotel Intercontinental Barclay



Tarde: Participação da Senhora Michelle Bolsonaro em encontro promovido pelo Unicef "The missing billion in Universal Health Coverage: children and persons with development delays and disabilities” (“O bilhão excluído da Cobertura Universal de Saúde: crianças e pessoas com dificuldades no desenvolvimento e deficiências”)

Local: Biblioteca Pública de Nova York



21h45 - Partida de Nova York para Brasília

Local: Aeroporto Internacional John Fitzgerald Kennedy

Duração: 8h45 (+1 hora de fuso)