Bolsonaro viajará aos EUA acompanhado por 4 ministros

O presidente da República, Jair Bolsonaro, será acompanhado por quatro ministros, dois embaixadores e inúmeros parlamentares na viagem aos Estados Unidos. A comitiva embarcará neste sábado (7) e permanecerá no Estado da Flórida até terça-feira (10).

Entre os ministros presentes no grupo aparecem Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Fernando Azevedo e Silva (Defesa), Bento Costa Lima Leite (Minas e Energia) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional).

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também estará presente na viagem, assim como o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), do Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Ar Raul Botelho, do Assessor internacional, Filipe Martins e do Secretário Especial de Comunicação Social, Fábio Wajngarten.

Um dos compromissos de Bolsonaro nos Estados Unidos será um jantar com Donald Trump em Mar-a-Lago, um resort pertencente a Trump em Palm Beach, A viagem contará com outros compromissos oficiais.

Na manhã de domingo (8), o presidente visita o Comando Militar do Sul, onde deverá se reunir com o almirante americano Craig Feller. Durante sua estadia nos Estados Unidos, Bolsonaro também participará de reuniões com os senadores do Partido Republicano Marco Rubio e Richard Scott.

Confira todos os membros da comitiva:

Presidente da República, Jair Bolsonaro

Primeira-dama, Michelle Bolsonaro

Ministro de Estado das Relações Exteriores*

Ministro de Estado da Defesa

Ministro de Estado de Minas e Energia

Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional/PR

Governador do Paraná

Chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas

Sen. Jorginho Mello (PL/SC)

Sen. Nelsinho Trad (PSD/MS)

Dep. Eduardo Bolsonaro (PSL/SP)

Deputado Daniel Freitas (PSL/SC)*

Embaixador Nestor Forster*

Embaixador João Mendes*

Assessor internacional, Filipe Martins

Secretário Especial de Comunicação Social, Fábio Wajngarten*

Presidente da EMBRATUR*

Presidente da APEX*

Chefe de Operações da Apex Brasil para a América do Norte*

Secretário Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais/MECON*

Secretária Especial do PPI*

Secretário de Aquicultura e Pesca do MAPA*

*Não embarca no mesmo voo presidente.