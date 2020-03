Bolsonaro visita comércio e Hospital das Forças Armadas neste domingo 

Do R7, com Agência Estado

O presidente Jair Bolsonaro, que visitou também estabelecimentos comerciais Adriano Machado-06.mar.2020/Reuters

O presidente da República, Jair Bolsonaro, passou neste domingo (29) por volta das 10h, pelo Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Ele ficou no local por cerca de 20 minutos. Segundo a assessoria de imprensa da Presidência, Bolsonaro não foi fazer exames, mas sim verificar as condições de atendimento do local.

Bolsonaro também visitour vários comércios locais ainda abertos em Brasília.

A saída do presidente não estava prevista na agenda. O hospital foi onde o presidente, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e todos da comitiva presidencial que viajou aos Estados Unidos fizeram o exame para detectar a contaminação por coronavírus. O presidente passou por dois exames com resultado negativo.

O presidente deixou o Palácio da Alvorada na manhã do domingo pelo acesso à residência oficial da vice-presidência, o Palácio do Jaburu, evitando assim o contato com a imprensa.

São poucos os estabelecimentos abertos neste domingo, porque a cidade cumpre decreto do governador, Ibaneis Rocha (MDB), que determina o fechamento de lojas e shoppings para evitar a circulação das pessoas e tentar controlar a propagação da covid-19. Apenas os serviços considerados essenciais podem funcionar.

Bolsonaro saiu por volta de 9h30 do Palácio da Alvorada e seguiu para um posto de gasolina. Ele desceu do carro para cumprimentar e tirar fotos com frentistas que estavam trabalhando. Também conversou com populares.

Em seguida, Bolsonaro visitou uma farmácia, uma padaria e um supermercado no Sudoeste, bairro residencial que fica cerca de 10 km do Congresso Nacional.