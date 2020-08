Bolsonaro visita obra de ponte de R$ 57 milhões em São Vicente

Do R7

A Ponte A Tribuna, antiga Ponte dos Barreiros, em São Vicente, que está em obras Divulgação/MDR

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, visitam nesta sexta-feira (7) a Ponte A Tribuna, antiga Ponte dos Barreiros, em São Vicente, na Baixada Santista (SP). A estrutura está em obras de recuperação com investimentos do governo federal.

Leia também: Bolsonaro assina MP que libera R$ 2 bilhões para vacina de Oxford

Só neste ano, mais de R$ 11,4 milhões já foram repassados. O total de recursos da União será de R$ 57,3 milhões, com contrapartida de aproximadamente R$ 600 mil da prefeitura. As melhorias vão beneficiar diretamente 350 mil pessoas.

“Essa ponte é essencial ao dia a dia em São Vicente e, por isso, o governo federal se colocou prontamente à disposição para auxiliar na recuperação das estruturas. É um investimento importante para garantir que os moradores do município e de toda a Baixada Santista possam se deslocar com segurança na região”, destaca o ministro Rogério Marinho.

A infraestrutura foi interditada em 30 de novembro de 2019 por decisão judicial. Em 1º de julho deste ano, houve reabertura parcial do empreendimento, com a liberação de tráfego para veículos leves. A ação foi possibilitada pela revitalização de 52 estacas, uma longarina e três travessas, que compreendem a primeira etapa das intervenções na ponte.

O projeto executivo para o início das obras da segunda fase de recuperação está em análise pela Caixa Econômica Federal. Após a aprovação, serão feitos reparos em 266 estacas, vigas e todo o pavimento da estrutura.

Com a conclusão dos serviços, será permitido o tráfego de veículos de até três eixos, além de ciclistas e pedestres. A capacidade de suporte de carga na Ponte A Tribuna também será ampliada, de 36 toneladas para 45 toneladas.

Após 20 dias de isolamento por causa da covid-19, Bolsonaro retomou a agenda de viagens pelo Brasil na semana passada, quando viajou à Bahia e ao Piauí.