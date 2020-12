Bolsonaro visita secretário Mário Frias em hospital de Brasília

Do R7

O presidente Jair Bolsonaro foi, neste domingo (13), ao Hospital Santa Lúcia, na Asa Norte, em Brasília, para fazer uma visita ao secretário especial de cultura Mário Frias. Frias está internado desde a última sexta-feira (11) após sofrer um princípio de infarto.

O próprio secretário, de 49 anos, postou em seu perfil no Instagram a foto com a presença de Bolsonaro e escreveu: “me recuperando do susto muito bem acompanhado”. Juliana Frias, mulher de Mário, também aparece na imagem.

Mário Frias fez um cateterismo e recebeu dois stents, próteses que são colocadas nas artérias para desobstruir e restaurar o fluxo de sangue para o coração. Ele permanece internado.