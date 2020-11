Bolsonaro visita subestações de energia em viagem ao Amapá Ele acompanha serviços de recuperação ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Estado vive seu 19º dia de apagão Bolsonaro chega a Macapá e visita subestações de energia

O presidente Jair Bolsonaro em visita a subestação de energia no Amapá Divulgação/Ministério de Minas e Energia - 21.11.2020

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou na tarde deste sábado (21) em Macapá, capital do Amapá, estado que enfrenta uma crise no fornecimento de energia desde o dia 3 de novembro, quando um incêndio em um transformador deixou 14 das 16 cidades às escuras. Ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), Bolsonaro visitará as subestações de Santana e Santa Rita, onde são feitos trabalhos de recuperação.

O apagão já está em seu 19º dia. Após o incêndio do dia 3, 765 mil pessoas, o equivalente a 85% da população, ficaram sem energia. Vários serviços e comércios foram afetados, e o governo do estado situação de emergência. Após trabalhos de recuperação, teve início um rodízio, e o governo federal anunciou que 80% da população já estava com energia. No dia 17, porém, o estado viveu um novo apagão.

O Ministério de Minas e Energia tenta reestabelecer todo o fornecimento até o dia 26. Paralelamente, o governo deve estar uma medida provisória isentando a população do estado da cobrança de energia.

Visita

A viagem foi um convite do senador Davi Alcolumbre. Mais cedo, o parlamentar divulgou o início da viagem no Twitter.

"Embarco agora ao Amapá, com o presidente @jairbolsonaro, para acompanhar o trabalho de restabelecimento da energia no Estado. Geradores da usina termoelétrica serão ativados. Soluções técnicas urgentes e trabalho em conjunto são necessários para devolver a luz aos amapaenses", postou o presidente do Senado há pouco no Twitter.