Bolsonaro visita Templo de Salomão e é recebido por bispo Macedo Presidente participou de culto na sede da Igreja Universal do Reino de Deus em São Paulo e fez tour pelo Jardim Bíblico Bolsonaro visita Templo de Salomão e é recebido por bispo Macedo

Presidente Bolsonaro é recebido pelo bispo Macedo no Templo de Salomão Divulgação / Presidência da República

O presidente Jair Bolsonaro participou, na manhã deste domingo (1º), de um culto no Templo de Salomão, sede da Igreja Universal do Reino de Deus em São Paulo.

Bolsonaro chegou ao local por volta das 9h e foi recepcionado pelo bispo Edir Macedo, líder e fundador da igreja, pelo bispo Renato Cardoso, responsável pela Universal no Brasil, pelo deputado federal Marcos Pereira (Republicanos) e pelo bispo Eduardo Bravo.

O culto começou por volta das 9h30. Após a cerimônia, o presidente realizou um tour pelo Jardim Bíblico do Templo de Salomão e elogiou a construção.

“Você só tem noção do que é vendo pessoalmente. Apenas por imagens não demonstrava sua grandiosidade, bem como o recado que ela nos dá de fé, esperança, e de crença no Senhor”, disse.

O presidente afirmou ainda que o espaço religioso remete à vida daqueles que acreditavam em Deus em Israel. “Serve para estimular, para dizer aos que acreditam que podem atingir seus objetivos.”

Bolsonaro também elogiou o bispo Edir Macedo e destacou que o mais marcante da visita foi conhecer a humildade do anfitrião.

Macedo, por sua vez, afirmou que a visita é muito importante porque mostra que o Brasil tem seus “valores éticos, familiares e morais”. “E nós estamos apostando todas as nossas fichas no presidente Bolsonaro. Tudo que nós cremos é que ele foi escolhido por Deus para fazer o país mudar”, afirmou.

Após o tour pelo Jardim Bíblico, Bolsonaro participou de almoço com as lideranças da igreja.

À tarde, estava previsto que o presidente assistiria pela televisão ao jogo entre Flamengo e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, antes de embarcar de volta para Brasília. O local não foi divulgado pela assessoria do presidente.

