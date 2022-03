Bolsonaro visita Villas Bôas, ex-comandante do Exército Sem agenda oficial neste domingo (6), o chefe do Executivo foi à casa do general da reserva; Bolsonaro não falou com a imprensa Bolsonaro visita Villas Bôas, ex-comandante do Exército

A- A+

Casa do general da reserva Villas Bôas, ex-comandante do Exército Plínio Aguiar/R7 - 06.03.2022

Sem compromissos oficiais, o presidente Jair Bolsonaro (PL) visitou, neste domingo (6), o ex-comandante do Exército general Eduardo Villas Bôas.

A visita do chefe do Executivo ocorreu no fim da manhã e durou cerca de uma hora. Na saída da residência, localizada no Setor Militar Urbano, em Brasília (DF), Bolsonaro não falou com a imprensa.

Na última quinta-feira (3), o governo federal lançou a Caderneta do Raro, documento único para pacientes com doenças raras. Na ocasião, o ex-comandante do Exército, portador de esclerose lateral amiotrófica, participou da cerimônia e recebeu elogios de Bolsonaro.

Durante a cerimônia, realizada no Palácio do Planalto, o presidente da República citou uma audiência pública de que participou com o general quando ainda era deputado federal.

"Eu comecei me dirigindo ao [então] comandante e dizendo que, se eu fosse presidente da República, jamais o senhor seria comandante do Exército. Lógico que o silêncio sepulcral apareceu na comissão. Ele mesmo olhou para o lado, para o outro, foi pego de surpresa. E eu complementei: o senhor seria o meu ministro da Defesa", contou Bolsonaro.

"Eu sempre o julguei como homem forte e patriota, acima de tudo, e quis nessa estrada da vida que ele enfrentasse o grande obstáculo. Confesso, não esperava que ele fosse um homem tão forte, como são os senhores aqui, nesse dia, nesse evento, dos portadores de doenças raras", completou.

De acordo com a agenda oficial, Bolsonaro terá duas reuniões na próxima segunda-feira (7), com os ministros Joaquim Leite (Meio Ambiente) e Milton Ribeiro (Educação).