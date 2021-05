Bolsonaro volta a atacar CPI e diz que ato no Rio não foi político Em live transmitida de Maturacá (AM), ele criticou Omar Aziz e defendeu Pazuello sobre evento de motociclistas no Rio

Bolsonaro esteve em São Gabriel da Cachoeira (AM) na última quinta-feira (27) Marcos Corrêa/PR - 27.05.2021

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o presidente da CPI da Covid no Senado, Omar Aziz (PSD-AM), e defendeu o ex-ministro Eduardo Pazuello sobre o evento de motoqueiros no último domingo no Rio de Janeiro. As afirmações foram feitas durante live nesta quinta-feira (27), realizada em Maturacá (AM), onde participou de inaugração de ponte em São Gabriel da Cachoeira, a 860 km de Manaus.

Ele citou o projeto de lei do senador que previa três anos de prisão para médicos que recomendassem medicamento sem eficácia. A medida atingiria diretamente profissionais que recomendam cloroquina para tratamento da covid-19. "Olha o que o senador Omar Aziz queria fazer", disse Bolsonaro.

Segundo ele, 30 minutos depois de ter divulgado o projeto 1912/21 nas redes sociais, Aziz retirou a proposta. "Essa é a nossa CPI da Covid.", afirma. O presidente havia usado sua conta no Twitter na terça-feira (25) para citar o projeto. No mesmo dia, o senador rebateu as críticas do presidente.

O vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) também foi alvo de crítica e chegou a ser chamado de saltitante. Randolfe apresentou na terça-feira (25) requerimento para convocação de Bolsonaro.

O presidente também falou que o evento de motociclistas no último domingo no Rio não teve caráter político-partidário. O ex-ministro Eduardo Pazuello, que é general do Exército, chegou a subir num palanque durante o ato. Ele poderá ser punido, já que integrantes das Forças Armadas são proibidos de participar de atos políticos.

O presiente também falou sobre o encontro com comunidade indígena Yanomami. Ele disse que os indígenas citaram chás que ajudaram no combate ao coronavírus.