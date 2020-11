Do R7

Bolsonaro volta a exaltar militares em formatura da Aeronáutica Ao acompanhar graduação de 406 novos sargentos, presidente disse que formandos lhe dão força para continuar 'mudando os destinos do Brasil'

Bolsonaro prestigia formatura de sargentos em SP TV Brasil / Reprodução 27-11-2020

O presidente Jair Bolsonaro prestigiou nesta sexta-feira (27) a formatura de 406 sargentos da Escola de Especialistas de Aeronáutica. A cerimônia ocorreu em Guaratinguetá, interior de São Paulo.

Em mais um dos inúmeros eventos militares que participou desde que assumiu a Presidência, em 2019, Bolsonaro voltou a elogiar a categoria e disse que ela é a única capaz de garantir a soberania nacional.

"Só nós, militares, podemos dizer que a liberdade de nosso povo passa por nós. E nós, com o sacrifício da nossa vida, vamos defender esse bem maior."

De improviso, e com o objetivo de criticar governos anteriores, ele afirmou de forma confusa que em anos anteriores os militares tinham pouco prestígio, mas isso mudou em sua gestão. "Se há poucos anos as Forças Armadas representavam outra coisa para quem estava no governo, hoje é exatamente o contrário."

Na sequência de seu curto discurso, não ensaiado ou escrito, Bolsonaro até arriscou uma frase de efeito sobre os jovens formandos: "Muitos voam, vocês fazem voar".

Disse isso logo depois de comentar que a graduação dos sargentos lhe dava força para continuar "mudando os destinos do Brasil, apesar das graves adversidades".

"Motivado ainda mais por esse sangue desses jovens que hoje se formam", declarou Bolsonaro. "Vocês são o nosso oxigênio, a vocês devemos lealdade e reconhecimento", prosseguiu.