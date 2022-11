Bolsonaro volta ao Alvorada, mas não se pronuncia sobre resultado da eleição

A- A+

Jair Bolsonaro no interior do Palácio da Alvorada, em Brasília Wilton Junior/Estadão Conteúdo - 31.10.2022

Ainda sem se pronunciar sobre o resultado das eleições, o presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou o Palácio do Planalto e retornou ao Palácio da Alvorada na tarde desta segunda-feira (31). Bolsonaro não fez declarações à imprensa, e não há previsão de fazê-las, apesar de estar sendo orientado por aliados a reconhecer o resultado das urnas deste domingo (30), que deram a vitória ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O presidente acompanhou a apuração dos votos no Palácio da Alvorada. Desde o resultado, dado por volta das 19h50, Bolsonaro não se pronunciou.

Nesta segunda-feira (31), o presidente se reuniu com seu primogênito, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), um dos coordenadores da campanha, e o vice na chapa derrotada, general Braga Netto. Depois, saiu da residência oficial por volta de 9h30 rumo ao Palácio do Planalto. No local, encontrou-se com ministros e aliados e, à tarde, por volta das 16h20, retornou ao Alvorada.

Presidente eleito

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito em segundo turno para o Palácio do Planalto neste domingo (30). O resultado foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por volta das 19h50. O petista derrotou o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL).

O petista vai ocupar a Presidência da República do Brasil pela terceira vez na história. Desta vez, de 2023 a 2026. Ele já teve dois mandatos como presidente do Brasil, entre 2003 e 2010. O vice-presidente será Geraldo Alckmin (PSB).

Nas eleições de 2022, Lula foi eleito presidente do Brasil com o maior número de votos da história — 60.345.999. O político superou os 58.295.042 votos que ele mesmo teve em 2006 e os 57.797.847 que Bolsonaro conquistou em 2018.

Bolsonaro se tornou o primeiro chefe do Executivo federal a concorrer à reeleição e não vencer. Desde que a reeleição para presidente da República passou a valer, em 1997, foram reeleitos para o cargo Fernando Henrique Cardoso, o próprio Lula (em 2010) e Dilma Rousseff.