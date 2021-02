Bombeiros capturam sucuri de 7 m que tinha atacado cachorro em MT

A- A+

Bombeiros capturaram sucuri de 7 metros Divulgação/Corpo de Bombeiros do MT

O Corpo de Bombeiros do Mato Grosso capturou uma sucuri de sete metros de comprimento em Várzea Grande. A cobra tinha atacado um cachorro em uma região de mata existente no local. O cachorrinho morreu. O caso aconteceu nesta segunda-feira (7).

Segundo os bombeiros, a sucuri não possuía ferimentos e aparentemente se encontrava saudável.

Após toda a ação, a cobra foi encaminhada para um ponto distante dos centros urbanos e de residências, sendo solto em seu habitat natural.

O Corpo de Bombeiros do Mato Grosso orienta que em caso de encontros ou adentramento de animais silvestres em residências, não tente realizar a sua captura, mantendo a maior distância possível do animal, entrando em contato com o Corpo de Bombeiros Militar para que uma equipe técnica possa realizar a captura do animal, de forma segura, para que ele possa ser reintroduzido em seu habitat natural.