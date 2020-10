Bombeiros controlam maior parte do fogo na Chapada dos Veadeiros Trabalho de combate ao Incêndio resultou no controle de 16 quilômetros da linha de chamas que seguia na margem direita do rio Preto Bombeiros controlam maior parte do fogo na Chapada dos Veadeiros

Combate ao incêndio reúne 148 profissionais Divulgação/Corpo dos Bombeiros de Goiás

O Corpo de Bombeiros de Goiás, que combate o incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros desde a última segunda-feira (28), conseguiu controlar a maior parte das chamas. O trabalho de bombeiros resultou no controle de 16 quilômetros da linha de fogo que seguia na margem direita do rio Preto.

“O trecho controlado representa a maior parte do incêndio que avançava no interior do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Na APA [Área de Proteção Ambiental] do Pouso Alto os combates resultaram na redução dos focos de calor. Combatentes permanecem no trecho do rio Preto, em vigilância”, informou o CBM-GO, em nota, no final da manhã deste domingo (4).

Os trabalhos de combate ao fogo estão, agora, concentrados nas regiões dos saltos do rio Preto, povoado da Capela e Mulungu/Morro do Ministro. São 148 pessoas envolvidas no trabalho de combate ao incêndio na área, além de 24 veículos e cinco aeronaves.

Além dos bombeiros de Goiás, também participam da ação o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Biodiversidade), a Rede Contrafogo (formada por brigadistas voluntários para combater incêndios na região) e a Semad (Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás).

O fogo teve início no dia 25 de setembro, em uma propriedade rural no município de Cavalcante, no interior da Área de Proteção Ambiental do Pouso Alto. A baixa umidade e alta temperatura na região contribuíram para o fogo se espalhar e até ontem (3) o fogo atingiu 34 mil hectares na APA de Pouso Alto (4% do total da área) e 9 mil hectares do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (3% do total da área).