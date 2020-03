Braga Netto, Moro, Mandetta se reúnem para debater coronavírus

Mandetta, ministro da Saúde, participará da reunião nesta sexta (13) em Brasília Carolina Antunes / PR / 05.02.2020

Alguns dos principais ministros do governo participam da reunião organizada pela Casa Civil, no Palácio do Planalto, na manhã desta sexta-feira (13) para discutir medidas emergenciais de combate ao coronavírus no país.

Os ministros que viajaram com o presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, na última semana, não estão presentes. Todos os integrantes da comitiva presidencial estão em quarentena voluntária por precaução - além de terem realizado exames para verificar se contraíram o covid-19.

Participam da reunião os ministros:

• Walter Braga Netto (Casa Civil);

• Luiz Henrique Mandetta (Saúde);

• Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública);

• Paulo Guedes (Economia);

• Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional);

• Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações);

• Bento Albuquerque (Minas e Energia);

• Onyx Lorenzoni (Cidadania);

• Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União);

• Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos); e

• Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo).

Além deles, outras pastas mandaram representares. Estão presentes os ministros substitutos:

• Otávio Brandelli (Itamaraty);

• Douglas Bassoli (Gabinete de Segurança Institucional);

• Almir Garnier Santos (Defesa);

• Márcio Eli Almeida Leandro (Agricultura Pecuária e Abastecimento);

• Rodrigo Cruz (Secretaria-Geral da Presidência da República); e

• Renato de Lima França (Advocacia-Geral da União).

Participam ainda:

• Antônio Barra Torres (Diretor-presidente da Anvisa)

• Maurício Costa de Moura (diretor pelo Banco Central).

