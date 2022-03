Braga Netto vai passar a ser assessor especial de Bolsonaro Ministro da Defesa vai passar a dar expediente próximo a Bolsonaro no Palácio do Planalto. Os planos são de que em julho ele saia para ser vice do presidente

Bolsonaro e Braga Netto: de assessor especial a provável vice Ricardo Moraes/Reuters - 01.09.2021

O Ministro da Defesa, General Braga Netto, vai deixar o cargo nesta sexta-feira (1º) e passar a dar expediente no Palácio do Planalto ao lado de Jair Bolsonaro. Braga Netto vai assumir o cargo de assessor especial do presidente. A ideia é que os dois fiquem ainda mais próximos para a disputa à reeleição. Pela lei eleitoral, Braga Netto pode ter cargo, fora de função de chefia, até julho. Depois vai precisar deixar o cargo para estar apto a ser vice de Jair Bolsonaro nas eleições de outubro.

Fontes confirmaram ao Blog que nesta sexta-feira o ainda ministro da Defesa, Braga Netto, vai passar o cargo ao comandante do Exército, general Paulo Sérgio, e se desincompatibilizará para se colocar à disposição do presidente para compor a chapa que vai tentar a reeleição.

Jair Bolsonaro não pretende anunciar agora a formação da chapa, isso deve ocorrer em agosto. Mas integrantes do governo explicaram que o presidente "já vem dando indícios que quer ter Braga Netto ao seu lado na campanha e, principalmente, com o apoio e a lealdade no exercício do segundo mandato. O presidente, segundo essa mesma fonte, enfatizou que: "É um vice para ajudar a administrar o Brasil”. Com o atual vice-presidente, Hamilton Mourão, a relação foi sempre fria e distante.