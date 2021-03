Brasil aplica quatro vacinas para cada grupo de 100 habitantes País é o 47º no ranking proporcional de imunização contra o novo coronavírus. Em números absolutos, país é o sexto no mundo

Brasil | Ulisses de Oliveira, do R7

A- A+

Profissional de saúde do México prepara vacina contra a covid-19 Carlos Jasso/Reuters - 15.02.2021

Com 8,43 milhões de doses aplicadas, o Brasil aplicou, até o início da manhã desta segunda-feira (1º), quatro doses de vacinas contra o coronavírus para cada grupo 100 pessoas. O desempenho coloca o país na 47ª posição do ranking proporcional de imunização, demonstrando que o ritmo para a contenção da pandemia ainda é lento. Em números absolutos, ou seja, no total de doses aplicadas, o país está em sexto lugar.

Os números são do painel Our World in Data, organizado por pesquisadores da Universidade de Oxford.

A corrida mundial pela imunização tem como líder no ranking proporcional Israel, que aplicou 93,5 doses para cada 100 habitantes. O país do Oriente Médio tem uma população de menos de 9 milhões de pessoas e conseguiu acelerar o ritmo de vacinação.

Já em números absolutos, os Estados Unidos seguem em primeiro lugar, com a aplicação de 75,24 milhões de doses. O país da América do Norte possui 331 milhões de habitantes.

Vale resssaltar que o número de doses não representa, necessariamente, a quantidade de pessoas imunizadas contra a covid-19. Isso porque grande parte das vacinas, como a CoronaVac (Instituto Butantan/Sinovac) e a Covishield (AstraZeneca/Oxford), necessitam de duas doses e intervalos distintos entre as aplicações.

Ranking proporcional (número de doses para cada 100 habitantes)

1º Israel - 93,5

2º Seychelles - 76,4

3º Emirados Árabes Unidos - 60,9

4º Reino Unido - 30,8

5º Estados Unidos - 22,5

6º Sérvia - 21,1

47º Brasil - 4,0

Ranking absoluto (número total de doses aplicadas)

1º Estados Unidos - 75,24 milhões

2º China - 40,52 milhões

3º Reino Unido - 20,89 milhões

4º Índia - 14,30 milhões

5º Turquia - 8,55 milhões

6º Brasil - 8,43 milhões

No mundo

Até o momento, o mundo aplicou 244,27 milhões de doses. A Ásia é o continente que mais imunizou, com 86.06 milhões de aplicações, seguida por Europa (60.36 milhões) e América do Norte (77.30 milhões). A América do Sul, aplicou 13.09 milhões de injeções, e a África, 3.86 milhões.