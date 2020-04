Brasil apoia proposta de renúncia conjunta de Maduro e Guaidó

Itamaraty concorda com proposta dos Estados Unidos Ueslei Marcelino/Reuters

O Brasil apoia a proposta apresentada pelos Estados Unidos de que haja uma renúncia conjunta do ditador venezuelano Nicolás Maduro e do autoproclamado presidente do país vizinho, Juan Guaidó, como um dos caminhos para uma transição democrática, informou o Ministério das Relações Exteriores em comunicado nesta quarta-feira (1º).

Segundo o Itamaraty, há uma concordância do Brasil com a "proposta de uma Moldura Institucional para a Transição Democrática na Venezuela", apresentada na véspera pelos EUA. Disse que ela é um "instrumento capaz" de contribuir para o restabelecimento da democracia na Venezuela.

"De maneira convergente com a proposta, o governo brasileiro considera que somente a realização de eleições presidenciais livres, justas e transparentes poderá pôr fim à grave crise política, econômica e humanitária por que passa a Venezuela", disse.

"Considera, igualmente, que a saída de Nicolás Maduro é condição inicial para o processo, uma vez que ele carece de qualquer legitimidade para ser parte numa transição autêntica", completou.

