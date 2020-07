Do R7

Brasil atinge 1.577.004 casos de covid-19; mortes vão a 64.265 Governo estima que 876.359 estão recuperadas da covid-19. As secretarias estaduais de saúde notificaram 37.923 infectados e 1.091 óbitos em 24 horas

Hospital de campanha do Ibirapuera. São Paulo segue líder em casos no paí FRANCISCO CEPEDA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Brasil registrou 37.923 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo balanço do Ministério da Saúde deste sábado (4). Com isso, o total de infectados pela doença causada pelo novo coronavírus chegou a 1.577.004. Já o registro de mortes teve 1.091 novos casos, pulando para 64.265.

O governo federal estima que 876.359 pessoas tenham se recuperado da doença.

O estado de São Paulo segue sendo o líder de casos no país, com 312,5 mil casos e 15,9 mil mortes.

Covid-19: conheça as duas vacinas que devem ser oferecidas no país

De acordo com a universidade americana Johns Hopkins, o país é o segundo em número de doentes em todo o mundo. Os Estados Unidos continuam liderando o ranking, com 2,8 milhões de infectados. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), mais de 10 milhões já foram tiveram a doença no planeta.

Veja a situação em cada estado do país:

São Paulo: 312.530 casos (15.996 mortes)

Rio de Janeiro: 120.952 casos (6.411 mortes)

Ceará: 120.440 casos (10.624 mortes)

Pará: 112.531 casos (5.069 mortes)

Maranhão: 89.057 casos (2.185 mortes)

Bahia: 85.485 casos (2.050 mortes)

Amazonas: 75.945 casos (2.918 mortes)

Pernambuco: 63.457 casos (5.116 mortes)

Minas Gerais: 55.958 casos (1.183 mortes)

Distrito Federal: 55.760 casos (671 mortes)

Espírito Santo: 52.823 casos (1.781 mortes)

Paraíba: 52.306 casos (1.082 mortes)

Alagoas: 39.255 casos (1.134 mortes)

Rio Grande do Norte: 34.257 casos (1.200 mortes)

Rio Grande do Sul: 31.619 casos (715 mortes)

Santa Catarina: 31.931 casos (383 mortes)

Paraná: 30.570 casos (763 mortes)

Amapá: 29.809 casos (441 mortes)

Sergipe: 29.761 casos (783 mortes)

Goiás: 28.494 casos (611 mortes)

Piauí: 25.561 casos (762 mortes)

Rondônia: 22.957 casos (548 mortes)

Mato Grosso: 20.098 casos (755 mortes)

Roraima: 18.769 casos (364 mortes)

Acre: 14.487 casos (391 mortes)

Tocantins: 12.282 casos (215 mortes)

Mato Grosso do Sul: 9.910 casos (114 mortes