Do R7

Brasil atinge 1.603.055 casos de covid-19; mortes vão a 64.867 Governo estima que 906.286 estão recuperadas da covid-19. As secretarias estaduais de saúde notificaram 26.051 infectados e 602 óbitos em 24 horas covid-19

Infectados superam 1,6 milhão. Estado de São Paulo lidera Lucy Nicholson/Reuters - 18.5.2020

O Brasil registrou 26.051 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo balanço do Ministério da Saúde deste domingo (5). Com isso, o total de infectados pela doença causada pelo novo coronavírus chegou a 1.603.055. Já o registro de mortes teve 602 novos casos, pulando para 64.867.

O governo federal estima que 906.286 pessoas tenham se recuperado da doença. Já a Universidade John Hopkins já conta mais de 1 milhão de recuperados no país. Ainda de acordo com a universidade americana Johns Hopkins, o país é o segundo em número de doentes em todo o mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, que já têm mais de 2,8 milhões de infectados.

Brasil ultrapassa marca de 1 milhão de recuperados da covid-19

O estado de São Paulo segue sendo o líder de casos no país, com 320.179 mil casos e 16.078 mil mortes.

Veja a situação em cada estado do país:

São Paulo: 320.179 casos (16.078 mortes)

Rio de Janeiro: 121.464 casos (6.441 mortes)

Ceará: 121.292 casos (10.667 mortes)

Pará: 113.811 casos (5.096 mortes)

Maranhão: 89.714 casos (2.219 mortes)

Bahia: 87.048 casos (2.107 mortes)

Amazonas: 76.014 casos (2.929 mortes)

Pernambuco: 65.129 casos (5.143 mortes)

Minas Gerais: 58.283 casos (1.201 mortes)

Distrito Federal: 57.854 casos (699 mortes)

Espírito Santo: 53.393casos (1.804 mortes)

Paraíba: 52.728 casos (1.099 mortes)

Alagoas: 39.935 casos (1.153 mortes)

Rio Grande do Norte: 34.645 casos (1.213 mortes)

Santa Catarina: 32.969 casos (393 mortes)

Rio Grande do Sul: 31.955 casos (727 mortes)

Paraná: 31.459 casos (795 mortes)

Sergipe: 30.217 casos (798 mortes)

Amapá: 29.883 casos (442 mortes)

Goiás: 28.526 casos (621 mortes)

Piauí: 26.079 casos (784 mortes)

Rondônia: 23.479 casos (555 mortes)

Mato Grosso: 20.891 casos (807 mortes)

Roraima: 18.922 casos (368 mortes)

Acre: 14.622 casos (391 mortes)

Tocantins: 12.475 casos (220 mortes)

Mato Grosso do Sul: 10.089 casos (117 mortes)