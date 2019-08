Brasil conquista 3º lugar em torneio mundial de educação profissional

Brasil termina torneio mundial de profissões técnicas em terceiro lugar Reprodução/Flickr WorldSkills

O Brasil voltou a fazer bonito e ficou em terceiro lugar no ranking geral de pontos da WorldSkills, a olimpíada mundial de profissões técnicas. A China levou a melhor e garantiu o lugar mais alto do pódio e a Rússia, anfitriã do torneio, encerrou sua participação em segundo lugar. A delegação brasileira de 63 jovens participou da cerimônia de entrega de medalhas, nesta terça-feira (27), na Arena Kazan, um dos estádios da Copa do Mundo realizada pela Rússia no ano passado.

Foram quatro dias de provas em 56 modalidades que reproduziam o dia a dia do mercado de trabalho. Os brasileiros conquistaram duas medalhas de ouro, cinco de prata, seis de bronze, assim como 28 certificados de excelência, em áreas estratégicas para a indústria do futuro.

Dos 63 representantes do Brasil, o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), que é a instituição brasileiro oficial na competição, treinou 56 jovens e o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) foi responsável por outros sete.

Nesta edição, 1.354 jovens de 63 países participaram do torneio. O Brasil tem se estabelecido entre as equipes mais vitoriosas da competição. Na WorldSkills de São Paulo, em 2015, a delegação brasileira foi campeã. Dois anos depois, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, alcançou o segundo lugar.

“O resultado, para o Brasil, demonstra o alto nível de excelência da educação profissional brasileira. Além do número de medalhas, o padrão de qualidade que nós demonstramos, nesta edição, em Kazan, em 73% das ocupações, o Brasil estabeleceu um padrão de excelência. Ou seja, a cada quatro competidores brasileiros, três têm referência da WorldSkills, o que é muito bom, o que nos coloca entre os melhores do mundo”, avalia o diretor-geral do SENAI, Rafael Lucchesi, que é delegado brasileiro na organização internacional que leva o mesmo nome da competição.

Educação profissional como projeto do futuro

Para Lucchesi, o Brasil precisa refletir sobre os resultados na competição e considerar alterações em sua matriz educacional para investir mais em educação profissional.

“Os jovens competidores brasileiros são vencedores, entre outras razões, porque fizeram educação profissional. São exemplos que colocam para nós a importância do ensino técnico, para a inserção do jovem no mercado de trabalho, para o primeiro emprego, para a produtividade do trabalho, para a competitividade da economia e para uma política social mais justa e mais equânime”, explica o diretor-geral do SENAI.

A WorldSkills é o maior torneio de educação profissional do planeta. A cada dois anos, jovens de até 22 anos disputam medalhas de ouro, prata e bronze em um país diferente. Cada ocupação tem provas específicas, nas quais os competidores precisam demonstrar habilidades individuais e coletivas, além de realizar provas em padrões internacionais de qualidade.

*Estagiário do R7, sob supervisão de Ana Vinhas