Brasil contabiliza 1.333 mortes por covid e 41,4 mil casos em 24 horas Com números atualizados, país chega a 551.835 mil óbitos causados pela doença e 19,7 milhões de infectados Brasil contabiliza 578 mortes por covid e 18,9 mil casos em 24 horas

Brasil | Do R7

Atendimento a paciente de covid-19 em Santo André Amanda Perobelli/Reuters - 07.04.2021

O Brasil contabilizou 1.333 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o balanço desta terça-feira (27) do Conass (Conselho Nacional dos Secretários de Saúde).

Com este número, chega a 551.835 o total de óbitos no Brasil nesta pandemia. Também foram notificados 41.411 novos casos, com um total de 19.749.073 infecções.

O Ministério da Saúde estima que mais de 18 milhões de brasileiros já se recuperaram da covid-19.

A média móvel de mortes nos últimos sete dias está em 1.094, no menor patamar desde o fim de fevereiro.

A média móvel de novos casos teve uma interrupção de queda na semana passada, quando o país registrou 108,7 mil infecções em um único dia. Agora, ela está em 47.091.