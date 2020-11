Do R7

Brasil contabiliza 160.496 mortes e 5.566.049 casos de covid-19 Foram registrados 243 óbitos e 11.843 pessoas infectadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com o Ministério da Saúde

Brasil superou a marca de 5 milhões de curados da covid-19 Sebastião Moreira/EFE - 26.08.2020

O Brasil registrou nesta terça-feira (2) 11.843 novos casos e 243 mortes por covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, segundo informações do Ministério da Saúde.

Com a atualização, o País passa a acumular 160.496 óbitos e 5.566.049 casos desde a primeira notificação da doença em território nacional, registrada em 26 de fevereiro.

Ainda de acordo com os dados do governo, 5.028.216 pessoas se curaram da covid-19 e outros 377.337 casos estão em acompanhamento. A taxa de letalidade da infecção no Brasil é de 2,9%.

Mais de 1,2 milhão de pessoas morreram por causa da covid-19 e outras 47,2 milhões foram infectadas pelo novo coronavírus em todo o mundo, de acordo com a Universidade Johns Hopikins, referência global sobre o tema.

Veja a situação da covid-19 em cada Estado do Brasil

São Paulo: 1.118.544 casos

Minas Gerais: 361.156 casos

Bahia: 354.983 casos

Rio de Janeiro: 313.089 casos

Ceará: 274.833 casos

Santa Catarina: 263.823 casos

Goiás: 256.800 casos

Pará: 253.449 casos

Rio Grande do Sul: 250.064 casos

Paraná: 215.234 casos

Distrito Federal: 214.202 casos

Maranhão: 186.209 casos

Pernambuco: 163.156 casos

Amazonas: 162.560 casos

Espírito Santo: 157.648 casos

Mato Grosso: 143.659 casos

Paraíba: 133.379 casos

Piauí: 113.942 casos

Alagoas: 91.016 casos

Sergipe: 84.577 casos

Mato Grosso do Sul: 83.022 casos

Rio Grande do Norte: 81.557 casos

Tocantins: 75.680 casos

Rondônia: 72.049 casos

Roraima: 57.624 casos

Amapá: 52.832 casos

Acre: 30.962 casos