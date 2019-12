Brasil e China lançam satélite para monitorar Amazônia

Satélite será usado para monitorar a Amazônia Paulo Whitaker/ Reuters - 04.10.2015

Um satélite de observação da Terra desenvolvido em conjunto por China e Brasil foi lançado ao espaço, nesta sexta-feira (20), no âmbito de um programa bilateral visto como modelo para uma cooperação mais ampla entre os países do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

Leia mais: Grupo de 87 empresas cobra Brasil sobre desmate na Amazônia

O CBERS-4A foi lançado em um foguete Long March-4B na província de Shanxi, no norte da China, informou a agência de notícias oficial Xinhua.

O satélite vai reforçar o monitoramento pelo governo brasileiro da Amazônia e das mudanças ambientais na região, de acordo com a Xinhua.

Mais oito satélites foram postos em órbita pelo mesmo foguete, incluindo um microssatélite de amplo alcance, multiespectral e de sensoriamento remoto doado à Etiópia.

Os membros dos Brics negociam um acordo para criar uma constelação de satélites para monitoramento remoto da Terra e compartilhamento de dados obtidos por satélites de cada um.

Cada nação vai providenciar um ou dois satélites para a constelação, de acordo com a Administração Espacial Nacional da China.

O CBERS-4A seria incluído no programa.

Atualmente, apenas a África do Sul, entre os membros do bloco, não tem satélites próprios.

Copyright © Thomson Reuters.